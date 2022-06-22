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Депутаты приняли ряд важных законопроектов

22:25
  • среда
  • 22 июня 2022

Один из документов касается социальной сферы

C молчания началось сегодня пленарное заседание Госдумы. Депутаты почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

В ходе заседания парламентарии рассмотрели и приняли ряд законопроектов. Среди них - закон об ужесточении наказания за пытки. Такие действия со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы сроком до 12 лет.

В третьем, окончательном чтении принят законопроект о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В период школьного обучения они будут находиться на полном государственном обеспечении. Предусмотрен также перевод с платного обучения на бюджет студентов вузов, потерявших родителей.

А еще с сегодняшнего дня вступил в силу закон, позволяющий детям до семи лет ездить в электричках бесплатно. Льгота действует при предъявлении свидетельства о рождении ребенка. Ранее эта норма распространялась лишь на детей до 5 лет, сообщает "ТВ Центр".

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