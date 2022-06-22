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Группы военных ВСУ в Лисичанске начали переговоры о сдаче в плен

19:05
  • среда
  • 22 июня 2022

Им мешают заградотряды

Отдельные группы военных ВСУ в Лисичанске выходят на связь с подразделениями союзных сил, желая сдаться. Однако им мешают украинские заградотряды, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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"Ежедневно на связь с нашими подразделениями выходят небольшие группы военнослужащих Вооруженных сил Украины. Чаще всего просят возможности безболезненно и безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться", - заявил Филипоненко в эфире телеканала "Россия-1".

По словам представителя ЛНР, все чаще до них доходит информация, что на позициях ВСУ действуют заградотряды. Это подразделения местных органов контрразведки, которые выявляют желающих сдаться в плен и уничтожают их в назидание остальным.

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