Группы военных ВСУ в Лисичанске начали переговоры о сдаче в плен

Им мешают заградотряды

Отдельные группы военных ВСУ в Лисичанске выходят на связь с подразделениями союзных сил, желая сдаться. Однако им мешают украинские заградотряды, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

"Ежедневно на связь с нашими подразделениями выходят небольшие группы военнослужащих Вооруженных сил Украины. Чаще всего просят возможности безболезненно и безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться", - заявил Филипоненко в эфире телеканала "Россия-1".

По словам представителя ЛНР, все чаще до них доходит информация, что на позициях ВСУ действуют заградотряды. Это подразделения местных органов контрразведки, которые выявляют желающих сдаться в плен и уничтожают их в назидание остальным.

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