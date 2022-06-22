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Прокуратура Дагестана выяснила причину массового отравления в Буйнакске

19:29
  • среда
  • 22 июня 2022

Госпитализированы более 40 человек

Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту массового отравления в Буйнакском районе. С 19 июня с характерными симптомами госпитализированы более 40 человек, сообщила старший помощник прокурора Татьяна Голубова.

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"По предварительным данным, с 19 июня 2022 года с симптомами пищевого отравления в инфекционное отделение Буйнакской центральной городской больницы и участковую больницу ГБУ РД "Буйнакская районная больница" поступило более 40 человек", - заявила Голубова.

Установлено, что все заболевшие принимали в пищу продукцию, приобретенную в одной из кондитерских в Буйнакском районе. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Региональный Роспотребнадзор принимает меры по локализации и ликвидации очага отравления, передает ТАСС.

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