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Телецентр в Донецке прекратил вещание из-за обстрелов ВСУ

19:57
  • среда
  • 22 июня 2022

Часть оборудования повреждена

Сильные повреждения в результате обстрелов ВСУ получил Петровский телецентр в Донецке.  Вещание приостановлено, часть оборудования эвакуирована, сообщил замдиректора "Радиотелевизионного передающего центра" Александр Чеботарев.

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"Схемы вещания изменены - вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать", - цитирует Чеботарева Донецкое агентство новостей.

Петровский район на западе Донецка с самого начала конфликта остается одной из наиболее обстреливаемых частей столицы ДНР. В районе расположены крупные предприятия – шахты, хлебный и машиностроительный заводы. По словам Чеботарева, к восстановлению телецентра приступят, когда обстрелы немного стихнут.

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