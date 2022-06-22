Телецентр в Донецке прекратил вещание из-за обстрелов ВСУ

Часть оборудования повреждена

Сильные повреждения в результате обстрелов ВСУ получил Петровский телецентр в Донецке. Вещание приостановлено, часть оборудования эвакуирована, сообщил замдиректора "Радиотелевизионного передающего центра" Александр Чеботарев.

"Схемы вещания изменены - вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать", - цитирует Чеботарева Донецкое агентство новостей.

Петровский район на западе Донецка с самого начала конфликта остается одной из наиболее обстреливаемых частей столицы ДНР. В районе расположены крупные предприятия – шахты, хлебный и машиностроительный заводы. По словам Чеботарева, к восстановлению телецентра приступят, когда обстрелы немного стихнут.

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