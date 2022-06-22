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Мощный смерч пронесся у побережья в Сочи

22:39
  • среда
  • 22 июня 2022

Никто не пострадал

Кадры из Сочи. В Лазаревском районе вдоль самого побережья пронесся мощный смерч. С бешеной скоростью он шел прямо на очевидцев, которые старались запечатлеть редкое явление, сообщает "ТВ Центр".

Вихрь, как спички, сломал деревянные конструкции пирса и другие пляжные постройки. В результате разгула стихии никто не пострадал. По прогнозам синоптиков, до конца недели в регионе сохранится циклон. Он будет сопровождаться шквалистым ветром и может спровоцировать новые смерчи на участке от Туапсе и на всём протяжении Сочи.

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