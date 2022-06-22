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Столтенберг назвал цену победы России на Украине

20:30
  • среда
  • 22 июня 2022

Генсек НАТО признал, что альянс наращивает силы в Европы с 2014 года

Победа России на Украине дорого обойдется НАТО. Дороже, чем поддержка Киева в течение длительного времени, считает Йенс Столтенберг. По мнению генсека альянса, с поддержкой Запада украинский конфликт может длиться месяцы и даже годы.

Столтенберг призвал "готовиться к долгой войне"
Столтенберг призвал НАТО готовиться к длительной поддержке Украины

"Цена, которую нам придется заплатить, если Путин добьется своих целей путем использования военной силы против независимой страны в Европе, будет гораздо выше, чем цена, которую мы платим сейчас для поддержки Украины", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, организованной газетой "Политико".

Генсек НАТО предупредил, что страны Североатлантического альянса и их граждане должны быть готовы "тянуть эту лямку долго". Столтенберг послал "политический сигнал": независимо от того, сколько будет продолжаться война, Запад должен продолжать поддержку – до тех пор, пока Украина не одержит верх, приводит его слова ТАСС. Генсек НАТО признал также, что война на Украине началась в 2014 году. Альянс с тех самых пор начал усиление своих военных позиций в Европе.

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