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Дорожный знак убил женщину на северо-востоке Москвы

20:46
  • среда
  • 22 июня 2022

Трагедия произошла после столкновения двух автомобилей

Столкновение двух автомобилей на северо-востоке Москвы окончилось трагедией. Дорожный знак упал на пешехода, женщина погибла.

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ДТП произошло на пересечении улицы Летчика Бабушкина и улицы Менжинского. По предварительным данным, столкнулись автомобили "Вольво" и "Рено". Водитель "Вольво" не справился с управлением и врезался в стойку дорожного знака, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, стойка упала на стоявшую на тротуаре женщину. От полученных травм 55-летняя жительница столицы скончалась. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

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