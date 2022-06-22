Появилось видео пожара в кафе в центре Москвы

Движение по Мясницкой улице затруднено

Пожар в кафе на Мясницкой улице в Москве попал на видео. Загорелся ресторан "Grao de cafe", по данным спасателей, огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

"В 20.01 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Мясницкая, дом 15, где на первом этаже пятиэтажного здания, в помещении кафе, происходило возгорание на площади около 20 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

По информации столичного департамента транспорта, движение по Мясницкой улице было затруднено. На месте работают оперативные службы города. Пожар ликвидировали в 20.24, данных о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.

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