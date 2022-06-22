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Спасатели эвакуировали полторы сотни человек из турецкого Мармариса

21:42
  • среда
  • 22 июня 2022

К курорту подступил лесной пожар

Власти Турции приняли решение об эвакуации жителей Мармариса на юге страны. К городу подступил лесной пожар, который бушует уже вторые сутки. Дома вынуждены были покинуть не менее 150 человек.

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"Пока что мы контролируем распространение огня, но нам не хватает воздушной техники. Нам пришлось полностью эвакуировать 150 граждан из 52 домохозяйств", - заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи. Министр пояснил, что температура и скорость ветра постоянно растут, так что спасателям приходится корректировать свои действия.

Ранее стало известно, что район бедствия облетел на вертолете президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пожар в окрестностях Мармариса вспыхнул вечером 21 июня. Хвойный лес горит на площади 300-400 гектаров. Местность труднодоступная, для тушения применяется авиация, передает телеканал NTV.

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