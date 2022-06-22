Спасатели эвакуировали полторы сотни человек из турецкого Мармариса

К курорту подступил лесной пожар

Власти Турции приняли решение об эвакуации жителей Мармариса на юге страны. К городу подступил лесной пожар, который бушует уже вторые сутки. Дома вынуждены были покинуть не менее 150 человек.

"Пока что мы контролируем распространение огня, но нам не хватает воздушной техники. Нам пришлось полностью эвакуировать 150 граждан из 52 домохозяйств", - заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи. Министр пояснил, что температура и скорость ветра постоянно растут, так что спасателям приходится корректировать свои действия.

Ранее стало известно, что район бедствия облетел на вертолете президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пожар в окрестностях Мармариса вспыхнул вечером 21 июня. Хвойный лес горит на площади 300-400 гектаров. Местность труднодоступная, для тушения применяется авиация, передает телеканал NTV.

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