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Минобороны сообщило о новой провокации украинских боевиков

21:58
  • среда
  • 22 июня 2022

Националисты взорвали школу в Авдеевке

Националисты на Украине устроили очередную провокацию с целью обвинить ВС России в уничтожении гражданской инфраструктуры. Украинские боевики в Авдеевке на территории ДНР взорвали школу, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"Националисты взорвали здание общеобразовательной школы №6 на бульваре Шевченко и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ", - заявил Мизинцев. По его словам, провокацию подготовили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.

Также, по данным генерала, ВСУ продолжают оборудовать опорные пункты и огневые позиции в учебных учреждениях. Подобные факты зафиксированы в Краматорске и Дачном, местным жителям эвакуироваться из опасного района не позволяют. А на молокозаводе Лисичанска боевики устроили казармы, передает ТАСС.

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