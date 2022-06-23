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В Россию начали ввозить электронику через параллельный импорт

07:35
  • четверг
  • 23 июня 2022

Речь идет в том числе о последней линейке iPhone

Как пишет в четверг газета "Коммерсант", "Связной" стал первым крупным ретейлером, который подтвердил, что начал ввозить в Россию электронику через параллельный импорт.

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В материале уточняется, что речь идет о последней линейке iPhone, смартфонах и часах Samsung, игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo.

Представитель фирмы заметил, что устройства будут стоить на 10–20% дороже, чем до введения санкций.

"Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание", - сообщили в "Связном".

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