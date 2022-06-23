Власти определились с параметрами индексации пенсий на 2023-2025 годы

Разработан соответствующий законопроект

Министерство труда и социальной защиты России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на 2023-2025 годы, передает РБК.

Согласно документу, страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года могут быть проиндексированы на 6,8% (среднегодовой размер составит 22174 рубля), с 1 января 2024 года - на 6,1% (23390 рублей), с 1 февраля 2025 года - на 4% и с 1 апреля 2025 года - на 3,6% (24477 рублей).

Среднегодовой объем роста индексации составит 6,8%. Вместе с тем в 2023 году фиксированная выплата к страховой пенсии достигнет 7711,75 рубля.

Также отмечается, что зарплаты, несмотря на индексацию, будут расти быстрее пенсий, а соотношение страховой пенсии неработающих пенсионеров и зарплат будет с каждым годом уменьшаться: с 30,7% в 2023 году до 29,6% в 2025 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"