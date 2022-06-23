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Военные ЛНР пресекли попытку ВСУ прорваться на Лисичанском направлении

07:48
  • четверг
  • 23 июня 2022

Бой продлился полтора часа

Командир одного из подразделений оборонного ведомства Народной милиции ЛНР назвал напряженной обстановку на Лисичанском направлении.

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"Вчера во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу. Бой продлился часа полтора и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции. При этом он понес существенные потери в живой силе и технике", - приводит слова командира РИА "Новости".

Он добавил, что ВСУ пытаются вернуть ранее потерянные укрепрайоны.

Прежде представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что отдельные группы военных ВСУ в Лисичанске выходят на связь с подразделениями союзных сил, желая сдаться, однако им мешают украинские заградотряды.

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