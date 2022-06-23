Военные ЛНР пресекли попытку ВСУ прорваться на Лисичанском направлении

Бой продлился полтора часа

Командир одного из подразделений оборонного ведомства Народной милиции ЛНР назвал напряженной обстановку на Лисичанском направлении.

"Вчера во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу. Бой продлился часа полтора и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции. При этом он понес существенные потери в живой силе и технике", - приводит слова командира РИА "Новости".

Он добавил, что ВСУ пытаются вернуть ранее потерянные укрепрайоны.

Прежде представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что отдельные группы военных ВСУ в Лисичанске выходят на связь с подразделениями союзных сил, желая сдаться, однако им мешают украинские заградотряды.

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