НАТО считает Россию "первоочередной угрозой"

Альянс готовится представить новую концепцию стратегической безопасности

Представитель американской администрации высокого ранга заявил в ходе выступления на специальном телефонном брифинге для журналистов, что участники саммита НАТО в Мадриде примут новую стратегическую концепцию альянса.

"Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу, но в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР", - сказал он (цитата по ТАСС).

Чиновник добавил, что также в стратегической концепции будут описываться угрозы в киберсфере, в сфере климата и в космосе.

"На саммите Соединенные Штаты объявят о шагах, направленных на укрепление европейской безопасности", - уточнил ведущий брифинга.

Встреча НАТО состоится в Мадриде 28-30 июня.

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