Политолог Костин назвал лицемерием блокаду Калининграда

Страна НАТО провоцирует ядерную державу, отметил эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили санкционное давление Запада на Россию. Почему Литва вдруг решила выйти на первые роли в антироссийской санкционной политике? Если перекрытие транзита - это сознательная провокация, то в чём её цель? И какой ответ - экономический и политический - может дать Россия? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Провокация с их стороны была. Мне сложно представить, что перевозка грузов из одного российского региона в другой попадает под какие-то санкции ЕС. Злоупотреблять своим географическим положением – это опасное лицемерие, потому что страна НАТО провоцирует ядерную державу", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

Ранее Литва перекрыла транзит товаров в Калининградскую область. Власти региона сейчас переориентируют грузопоток. Не попавшие под рестрикции ЕС товары будут перевозить по железной дороге через Литву. Санкционные - вместо поездов - пойдут морем. На это потребуется несколько недель.

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