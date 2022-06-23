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Власти Херсона оценили перспективы наступления ВСУ

08:02
  • четверг
  • 23 июня 2022

Киев пытается запугать население региона

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у ВСУ нет перспектив захватить регион.

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"Перспектив наступления у них ноль. Все их контрнаступления чисто теоретические и информационные. Никто ничего не захватывал. Все попытки за последние месяцы закончились ничем", - цитирует Стремоусова РИА "Новости".

Он добавил, что Киев пытается запугать население области.

Ранее руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ ведет контрнаступательные действия в Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Херсонская область в настоящее время полностью находится под контролем российских сил.

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