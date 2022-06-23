Минтруд ждет роста маткапитала на первенца до 680 тысяч рублей

На второго ребенка могут выплачивать почти 900 тысяч рублей

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, в 2025 году материнский капитал на второго ребенка может достичь 898,7 тысячи рублей, на первенца — 680,1 тысячи.

В соответствии с проектом бюджета ПФР, в 2023 году выплаты по программе маткапитала на первого ребенка могут составить 616,3 тысячи рублей, на второго — 814,4 тысячи.

В 2024 году размеры выплат, соответственно, могут достигать 653,9 тысячи рублей и 864,1 тысячи рублей.

Ожидаемое увеличение маткапитала рассчитано Минтруда с учетом прогнозируемого уровня инфляции, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля материнский капитал проиндексирован на 8,4%. После рождения первенца семья получит 524,5 тысячи рублей, а после появления на свет второго ребенка — 693,1 тысячи, если не получала деньги на первого ребенка. Семьям, получившим маткапитал на первенца, при рождении второго ребенка полагается доплата в размере 168,6 тысячи рублей.

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