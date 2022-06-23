В ЕК анонсировали санкции еще против трех российских СМИ

Их названия в Брюсселе не сообщили

Еврокомиссия решила добавить в санкционный список еще три российских телеканала. Об этом рассказала замглавы ЕК по ценностям и транспарентности Вера Юрова.

Чиновница не стала называть новых претендентов на включение в перечень подсанкционных средств массовой информации.

При этом Юрова выразила надежду, что "это временно" и Брюссель сможет вернуться к теме снятия ограничительных мер "после того, как ситуация уляжется", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вещание телеканала "ТВ Центр" на территории Европы будет приостановлено. "ТВ Центр – Международный", а также "РТР-Планета" и "Россия-24" вошли в новый, шестой, пакет санкций ЕС в отношении нашей страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"