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Москвичей предупредили об опасной погоде в выходные

09:40
  • четверг
  • 23 июня 2022

Температура может достичь 31 градуса

Жара до 31 градуса прогнозируется в Москве, а также в Санкт-Петербурге с 25 июня. Об этом в четверг, 23 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Эксперт отметил, что хорошо развитый антициклон, центр которого находится над югом Западной Европы, начинает распространять свое влияние на европейскую территорию России. Из-за малого количества облаков солнце начинает "прожаривать" подстилающую поверхность, потому прогнозируется очень теплая погода.

В Москве в четверг ожидается 23-25 градусов, в пятницу — до 27 градусов, в субботу, воскресенье, понедельник, вторник — 2до 29 градусов, по области — до 31 градуса.

Санкт-Петербург и Ленинградскую область ожидает в пятницу 25-27 градусов, в субботу, воскресенье, понедельник — от 28 до 31 градуса.

Вильфанд подчеркнул, что прогнозируемое превышение климатической нормы на 5-6 градусов делает погоду опасной, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в столичном регионе погода пока отстает от средних многолетних значений данного периода. Кроме того, в Москве отмечается облачность и идут кратковременные дожди.

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