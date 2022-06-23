Байдена обвинили в дефиците тампонов в США

Республиканцы уверены, что президент развязал настоящую войну против женщин

Если бензин дорожает, а товары в дефиците, инфляция растет – тут кто виноват? Злые люди? Вот дорожает в Соединенных Штатах бензин. В Америке, которая всегда считалась страной изобилия, с полок смели всё детское питание. И вот новая напасть! Средства личной гигиены для женщин пропали!

От Байдена мы знаем, что это Путин цены поднимает, видимо, прямо в Кремле на подпись указы подают – повысить цены в Америке на бензин. Но уж женщин-то зачем лишать самого необходимого? Тут даже Байден не в силах был объяснить. А когда не можешь объяснить, остается только гордиться.

"У меня работает больше членов ЛГБТ-сообщества, чем в любой другой администрации. Чем во всех других администрациях вместе взятых. Я серьезно говорю", - заявил Байден.

Сексуальные меньшинства рукоплещут. И тут грянуло, откуда не ждали, из американского Конгресса. Марджори Тэйлор Грин, член Палаты представителей, редкий тип традиционного политика в США, рубанула с плеча: "Женщины не находят тампоны на полках супермаркетов, но мужчины находят тампоны в общественных туалетах".

Обвинения полетели в адрес трансгендеров, которые все тампоны раскупили. А Байдена республиканцы обвинили в том, что нехватка тампонов и детских смесей – это настоящая война американского президента против женщин. Заигрался с ЛГБТ.

Проблема вышла на общенациональный уровень. Компании-производители убеждают: штампуем эти тампоны круглосуточно без выходных, не поспеваем. CNN сообщает, что всё из-за проблем с поставками хлопка, целлюлозы и пластика, которые начались ещё в начале пандемии. И русские тут точно ни при чём. Подключились учёные.

"Пустые полки с тампонами в основном являются результатом многочисленных "покупок хомяков" в последнее время", - заявил Патрик Пенфилд, профессор практики поставок Сиракузского университета в штате Нью-Йорк.

Покупки хомяков – это про запасливых граждан, которые готовы тоннами сметать любую продукцию. Вот картинка из Германии, где хомяки начали закупать туалетную бумагу уже не мелким оптом.

Местные хомяки и трансгендеры, это, конечно не так страшно, как Россия, которая во всем мире цены задирает. Со своими точно разберутся. И Байдена нечего обвинять, он пашет, чтобы проблемы Америки решить. До того, что на землю падает в изнеможении (см. видео).

А чего виноватых искать, может, у вас просто экономика хромает. Вот всё у вас в действительности не так, как на самом деле.

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