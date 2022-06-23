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Минобороны показало видео с артиллеристами морской пехоты

08:20
  • четверг
  • 23 июня 2022

Они наносят удары по позициям ВСУ

Российское Минобороны обнародовало кадры работы артиллерийских подразделений морской пехоты, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и гаубиц "Гиацинт-Б" нанесли удары по огневым позициям артиллерии ВСУ. Данные о местонахождении противника были получены в ходе воздушной разведки с применением беспилотников. Летательные аппараты наши военные используют и для подтверждения поражения целей. Российские морские пехотинцы также уничтожили укрепленные опорные пункты националистов.

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