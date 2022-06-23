Инфляция в Москве достигла минимума с начала года

Показатель в мае составил 0,1% к апрелю

Инфляция в Москве в мае составила 0,1% к апрелю, это самый низкий показатель с начала 2022 года. Об этом в четверг, 23 июня, рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, с начала 2022 года цены в столице выросли на 11,6%, что меньше общероссийского показателя на 0,23 процентного пункта.

Из продуктов питания в мае сильнее всего снизилась стоимость огурцов (на 15,4%), помидоров (на 11,8%), капусты (на 9,6%), груш (на 3,1%), куриных яиц (на 2,4%).

Из непродовольственных товаров в мае значительнее всего подешевели цифровая техника — на 3,5-3,7%, галантерея — на 2,1%, мебель — на 2%, лекарства — на 1,3%.

Пуртов уточнил, что прежде всего речь идет о товарах с высокой долей импортной продукции, которая ранее дорожала, а затем стала дешеветь в связи с укреплением рубля.

Это объясняет и снижение стоимости зарубежных туров по отдельным направлениям. Например, поездки в Египет упали в цене на 15,7%, в ОАЭ — на 12,8%, в Турцию — на 6,7%, сообщает АГН "Москва".

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что резкое замедление экономики Москвы из-за антироссийских санкций, как в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции, не произошло. Он уточнил, что есть определенные отрасли, где происходит снижение выручки и целого ряда других показателей, но это связано с адаптацией к новым условиям функционирования предприятий.

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