Участники спецоперации получили госнаграды

Военнослужащим также вручили знаки отличия и подарки

Государственные награды, знаки отличия и подарки вручили военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Под гул снарядов артиллерии и сигналов воздушной тревоги церемония прошла у памятника майору Алексею Еременко в ЛНР. Наградили танкистов, артиллеристов, разведчиков и медиков. Медали "За отвагу" и Жукова, а также знаки "За заслуги" вручил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Товарищи гвардейцы, сегодня мы чествовали лучших танкистов – героев нашего Отечества, каждый из вас достоин высокой государственной награды, потому что именно ваша дивизия – гвардейская, танковая идет на острие Победы, для того чтобы выполнить все поставленные перед нами задачи", - заявил Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа.

Также в Минобороны рассказали о новых подвигах наших военных. Ефрейтор Денис Санигаров в составе десантной группы выполнял задачу по взятию под контроль стратегически важного аэродрома, который охраняли около 500 националистов. Под минометным огнем противника ефрейтор Санигаров организовал бесперебойную радиосвязь с командованием, а также в ходе отражения атак противника лично уничтожил до 10 националистов.

Автомобиль Сержанта Романа Новикова двигался в колонне, перевозившей грузы на передовую, когда украинские радикалы открыли огонь из минометов. Одна из наших машин была подбита и сержант Новиков вместе со своими подчиненными, рискуя жизнью, вытащил из нее четверых сослуживцев и вывез их из-под обстрела.

Старшина Сергей Васильев в ходе продвижения к позициям националистов обнаружил пулеметную точку, подготовленную для атаки наших военных. Скрытно подобравшись к боевикам, старшина Васильев метким броском гранаты уничтожил весь расчет, что позволило российским подразделениям без потерь продвинуться в заданном направлении.

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