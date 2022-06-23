Японский депутат назвал спецоперацию России вынужденной

Запад же только подогревает конфликт

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в разговоре с РИА "Новости", что западный мир сегодня подогревает конфликт на Украине. Особую роль в этом играют европейские и американские СМИ.

"Нельзя идти у этого на поводу. Я считаю, Владимир Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства", - отметил парламентарий.

Он добавил, что у Москвы была веская причина для решения проблемы военными средствами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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