Жара и ветер осложнили тушение лесного пожара в Турции

Правоохранители не исключают версию поджога

В районе турецкого курорта Мармарис полыхает крупный природный пожар - уже уничтожены более 400 гектаров леса, около 150 человек эвакуировали.

К борьбе с огнем привлечены около 2,5 тысячи спасателей, задействованы 20 вертолетов и 14 самолетов. Работу пожарных серьезно осложняет сильный ветер, жара и полное отсутствие осадков. Кроме того, большая часть очагов находится в труднодоступной местности. Ранее опасный район посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - он облетел местность на вертолете. Причины возникновения пожара пока неизвестны, но правоохранители не исключают версию поджога и обещают привлечь виновных к ответственности.

В минувшем году в Турции также полыхали крупные природные пожары, в результате которых были уничтожены порядка 10 тысяч гектаров лесных массивов.

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