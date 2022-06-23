США увеличат расходы на оборону

Поправки одобрил специальный комитет Палаты представителей

Комитет по обороне Палаты представителей Конгресса США внес поправки в собственный проект оборонного бюджета страны на 2023 год - сумма увеличилась на 37 миллиардов долларов.

Уточняется, что изначально расходы на военную помощь Украине в 2023 финансовом году оценивались в 450 миллионов долларов. Теперь они составляют 1 миллиард. В документе при этом предлагается наделить главу Минобороны США полномочиями "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины".

За поправки проголосовали 42 представителя комитета, 17 высказались против.

Проект оборонного бюджета США предусматривает также различные программы поддержки союзников Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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