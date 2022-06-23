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В Подмосковье загорелся лакокрасочный цех

09:45
  • четверг
  • 23 июня 2022

Обрушилась крыша здания

Крупный пожар в Ногинском районе Московской области. В городе Электроугли горит цех лакокрасочного предприятия. Огонь распространился на площади около двух с половиной тысяч квадратных метров.  

Обрушилась крыша здания, в воздух поднимаются черные клубы дыма, сквозь которые виднеется пламя. Также слышны хлопки - взрываются емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.

К работам привлечены более 50 пожарных и 17 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

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