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Российские вузы атаковали хакеры из Европы и Северной Америки

09:25
  • четверг
  • 23 июня 2022

Были приняты оперативные меры реагирования

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования России сообщили о хакерских атаках на вузы страны.

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"Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки", - уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.

Там также сказано, что нагрузку на ресурсы организаций удалось снизить, их стабильная работа восстановлена.

"По состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами", - добавили в Минобрнауки.

20 июня в российских вузах началась приемная кампания, она продлится до августа.

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