Российские вузы атаковали хакеры из Европы и Северной Америки

Были приняты оперативные меры реагирования
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования России сообщили о хакерских атаках на вузы страны.
"Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки", - уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.
Там также сказано, что нагрузку на ресурсы организаций удалось снизить, их стабильная работа восстановлена.
"По состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами", - добавили в Минобрнауки.
20 июня в российских вузах началась приемная кампания, она продлится до августа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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