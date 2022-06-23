Российские вузы атаковали хакеры из Европы и Северной Америки

Были приняты оперативные меры реагирования

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования России сообщили о хакерских атаках на вузы страны.

"Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки", - уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.

Там также сказано, что нагрузку на ресурсы организаций удалось снизить, их стабильная работа восстановлена.

"По состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами", - добавили в Минобрнауки.

20 июня в российских вузах началась приемная кампания, она продлится до августа.

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