Депутат Госдумы Алексей Журавлев попал в ДТП на мотоцикле

Политик госпитализирован

Депутат Госдумы Алексей Журавлев получил травму в результате аварии на Кутузовском проспекте в столице. 59-летнего парламентария доставили в больницу с переломом ключицы. Информацию подтвердила пресс-секретарь политика Татьяна Калегина.

Как сообщает "Интерфакс", ДТП произошло вечером в среду, 22 июня. На Кутузовском проспекте был снят асфальт, однако рабочие не вывесили предупреждающий знак о проведении ремонтных работ. Журавлев, который ехал на мотоцикле BMW, потерял управление и упал.

После аварии движение по двум полосам Кутузовского проспекта было перекрыто в течение двух часов.

Помощница Журавлева отметила, что депутат - "опытный мотоциклист и сотни километров проехал на мотоцикле, и эту травму можно считать, что называется, сезонной".

Алексей Журавлев — депутат Государственной думы шестого, седьмого и восьмого созывов. С 2021 года является членом ЛДПР. Возглавляет партию "Родина".

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