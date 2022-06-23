Чехия прекратила выдачу виз россиянам до конца марта 2023 года

Аналогичное решение принято в отношении белорусов

Чехия не будет выдавать визы и временный вид на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года, чтобы "защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии". Об этом в среду, 22 июня, рассказали местные средства массовой информации.

Приостановить выдачу виз россиянам и белорусам предложило министерство иностранных дел Чехии, инициативу поддержал кабмин, чтобы "оказать давление на Россию" в условиях конфликта с Украиной, а также на Белоруссию, которая открыто выражает поддержку действиям российских властей.

Исключение сделано только для гуманитарных виз. Кроме того, граждане России и Белоруссии, уже имеющие вид на жительство в Чехии, смогут его продлить, сообщает "Интерфакс".

Ранее Еврокомиссия напомнила консульским службам стран ЕС, что приостановка соглашения с Россией об упрощении выдачи виз – частичная мера, она не затрагивает рядовых россиян. Ограничения коснулись обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов официальных российских делегаций, представителей федеральных и местных властей, Конституционного и Верховного судов России.

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