Хорватия и Словения активно подключились к потоку голословных обвинений в адрес России

Директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Хорватия и Словения подвели отношения с Москвой к "точке замерзания".

"Инициировать восстановление отношений должны те, кто подвел их к точке замерзания. Разумеется, поворот станет возможен не раньше, чем в Загребе и Любляне возобладает здравый смысл", - отметил дипломат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что обе названные страны подключились к потоку голословных обвинений в адрес России, а также помогают киевскому режиму оружием.

По словам Пилипсона, в Хорватии и Словении Москва всегда видела "добрых партнеров", а на 30 мая пришлось тридцатилетие дипломатических отношений с ними.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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