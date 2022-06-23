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Россиян предупредили о рисках отдыха в Греции

10:10
  • четверг
  • 23 июня 2022

Продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации

Как отметил директор Четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян.

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"В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине, а российские информисточники давно заблокированы", - объяснил дипломат в беседе с ТАСС.

Он добавил, что продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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