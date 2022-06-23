Россиян предупредили о рисках отдыха в Греции

Продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации

Как отметил директор Четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян.

"В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине, а российские информисточники давно заблокированы", - объяснил дипломат в беседе с ТАСС.

Он добавил, что продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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