Литва попросит помощи у Евросоюза из-за "угроз" России

Ранее Вильнюс ввел запрет на транзит товаров в Калининградскую область

Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите Евросоюза постарается заручиться поддержкой лидеров европейских государств в связи с получением "угроз" со стороны России из-за запрета транзита в Калининградскую область. Об этом в четверг, 23 июня, рассказала главный внешнеполитический советник литовского лидера Аста Скайсгирите.

Чиновница выразила мнение, что "было бы справедливо сказать, что это дело ЕС — не Литвы, а всего ЕС в целом — и что ЕС солидарно вводит санкции".

Кроме того, ожидается, что Гитанас Науседа предложит Евросоюзу начать обсуждение седьмого пакета санкций против России, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Кремле анонсировали практические решения в ответ на действия литовских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в этом главное — не сроки, а сам ответ, причем называть конкретные ответные меры он счел пока преждевременным.

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