ФРГ готовится объявить второй уровень чрезвычайного плана из-за ситуации с газом

Об этом рассказали осведомленные источники

Правительство Германии в течение 23 июня повысит степень готовности реагировать на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех. Об этом рассказали информированные источники.

Действующая в Германии в настоящее время первая стадия реализации чрезвычайного плана подразумевает постоянный мониторинг ситуации с поставками и резервами газа, а также регулярные отчеты Федерального сетевого агентства.

Введение второй стадии плана будет означать полномочия правительства давать рекомендации по экономии газа коммерческими потребителями при сохранении рыночного регулирования газовых цен.

В случае объявления третьей стадии плана роль распределителя газа примет на себя Федеральное сетевое агентство - оно будет решать, кто получает газ в приоритетном порядке, сообщает телеканал N-tv.

Ранее федеральный вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что между Россией и Германией происходит "своего рода армрестлинг" в области поставок энергоносителей. Политик признал, что ситуация с энергоснабжением Германии остается напряженной на фоне снижения поставок газа из России. Газохранилища заполнены всего на 57%, тогда как необходимо 90%.

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