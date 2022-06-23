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"Чахлая поросль": Медведев дал оценку европейским политикам

10:33
  • четверг
  • 23 июня 2022

Нынешние западные лидеры не способны брать на себя ответственность

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что уровень европейских политиков сильно упал.

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"Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. Речь идет, конечно, не о тех, кого иногда называли пророссийскими деятелями, хотя сильные политики никогда не были русофобами", - написал Медведев в Telegram.

Он добавил, что на смену сильным лидерам пришла "чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами".

"Часть из них - вполне квалифицированные специалисты, но не более того. И в этом проблема! Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность", - подчеркнул зампред Совбеза.

По словам Медведева, нынешние западные политики склонны "прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру".

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