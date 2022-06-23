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Владелец IKEA допустил возвращение в Россию

11:21
  • четверг
  • 23 июня 2022

Конкретные сроки не названы

IKEA может "когда-нибудь в будущем" вернуться на российский рынок. Такое заявление сделал холдинг Ingka Group, владеющий сетью IKEA и "Мега".

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При этом в компании подчеркнули, что пока для возвращения к прежней работе на российском рынке "нет необходимых условий".

Это заявление прозвучало вскоре после того, как заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов допустил, что Ingka Group, сохранившая в стране торговые центры "Мега", "оставляет себе возможность вернуться", сообщает Reuters.

15 июня стало известно, что IKEA намерена сократить часть сотрудников и продать все свои четыре завода в России, объясняя это тем, что ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Розничный бизнес компании в России остается на паузе.

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