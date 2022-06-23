Украинские боевики заминировали школу во время отступления в ЛНР

Националисты хотели полностью уничтожить поселок Новотошковка, но не успели

Силы народной милиции ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из города Северск в Лисичанск. Украинская группировка численностью до семи тысяч человек полностью отрезана от снабжения. Российские ВС наносят удары по позициям противника, используя реактивные системы залпового огня "Град". Минобороны показало работу бронепоезда, в задачи которого входит разминирование освобождённых территорий.

В Донбассе продолжаются артиллерийские дуэли. По огневым позициям ВСУ работают реактивные системы залпового огня "Град". Из 152-мм гаубиц российские морпехи бьют фугасными снарядами по огневым позициям и опорным пунктам националистов. Контроль ведут с беспилотника. В здание заходит несколько националистов. Через секунду – прямое попадание.

Союзные силы продолжают наступление. Подразделения ЛНР полностью отрезали от снабжения крупную группировку ВСУ, насчитывающую до восьми тысяч человек, взяв под контроль дорогу Лисичанск - Северск. По словам пленных, им не разрешают сдаваться добровольно, в ВСУ действуют заградотряды. Этот боевик традиционно заявляет, что воевать не хотел.

Опорные пункты и склады боеприпасов в жилых домах, больницах и школах, бронетехника во дворах – украинские националисты традиционно используют террористическую тактику ведения боя. В Славянске ВСУ заминировали обочины дороги. Местное население умышленно не предупредили. В результате беспорядочного удара по Киевскому району Донецка пострадала многоэтажка. Отступая, националисты обстреливают покинутые населенные пункты. Уходя из Новотошковки, заминировали школу и хотели полностью уничтожить поселок, но не успели.

Российские саперы проделывают колоссальную работу: только за последние сутки они проверили больше 23 гектаров территории и обезвредили 800 взрывоопасных предметов.

Этот уникальный поезд тоже занимается разминированием. Состав защищен 10-мм броней, имеет крупнокалиберный пулемет. С воздуха его работу прикрывают два боевых вертолёта.

"Специальный поезд "Волга" сформирован на базе одной из дорожных бригад, предназначен для технической разведки, разминирования, а также при необходимости восстановления разрушенных дорожных направлений", - заявил начальник специального поезда "Волга" Александр.

Отсутствие диспетчеров, по словам бойцов, усложняет работу. Стрелки переводят вручную. По уже проверенным участкам бронепоезд движется на большой скорости, по другим идет на минимальной.

"Изучаем, практически пешком проходим: мосты, переезды, искусственные сооружения. Все осматриваем, чтобы наверняка не было никакой опасности", – сказал Анатолий, машинист специального поезда "Волга".

Безопасная доставка грузов ускорит восстановление освобожденных населенных пунктов. Впрочем, работы уже идут. В Луганске сотрудники московской Объединенной энергетической компании демонтируют старые троллейбусные провода. Вместо троллейбусов на линию скоро выйдет сотня городских автобусов. Это избавит столицу ЛНР от пробок.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"