Американцы перестали верить в "путинское повышение цен"

Рейтинг Джо Байдена с каждым днем опускается все ниже на фоне высокой инфляции

В США растёт недовольство политикой президента. Рейтинг Джо Байдена за последний месяц упал до 36 процентов. Пытаясь как-то улучшить своё положение, американский лидер призвал Конгресс временно отменить налог на топливо и снизить цены на заправках. При этом собственных ошибок хозяин Белого дома не признаёт и продолжает возлагать ответственность за ситуацию в стране на российского президента.

"Путинское повышение цен" - это теперь официальный термин в американской экономике. На сайте Белого дома последняя речь Байдена, оформленная в текстовом формате, вышла с соответствующим заголовком. В попытке успокоить народ президент уверяет, что задранный ценник на бензоколонках - всего лишь издержки борьбы за свободу. И терпят американцы во имя демократических ценностей другого государства. Для большей убедительности фамилию Путин лидер Соединённых Штатов в своей 13-минутной речи произносит 12 раз.

"Давайте посмотрим на факты. С начала войны на Украине цены на бензин по всему миру скакнули почти на 2 доллара за галлон, а в некоторых странах и выше. Однако это не просто вторжение Путина на Украину. Соединённые Штаты и весь остальной свободный мир просто не смогли позволить спустить Путину с рук это. Мы перекрыли поставки российской нефти. Наши европейские партнёры сделали то же самое - и мы ожидали, что увидим повышение цен на бензин. Но у свободного мира просто не было выхода!" - заявил Байден.

Президент США призвал и поставщиков, и нефтедобывающие компании в экстренном порядке снизить цены на топливо. А ещё отменить налог на топливо - пока на три месяца, а дальше будет видно. Впрочем, это решение вступит в силу лишь после консультаций в Конгрессе. За последние несколько дней цены на бензин устремились ещё выше. Даже экстренным службам в некоторых штатах стало просто не по карману заправлять служебные автомобили.

Веры в то, что пояса приходится затягивать именно из-за Украины, у американцев всё меньше. Председатель ФРС Джером Пауэлл прямым текстом заявил: военные действия на Украине не так уж сильно повлияли на рост инфляции, как это пытается представить Белый дом. Подъём экономисты фиксировали и ранее.

"Глядя на данные, что инфляция так или иначе росла в последние 18 месяцев, - можете ли вы утверждать, что именно война на Украине спровоцировала и стала её причиной в Соединённых Штатах?" - спросил сенатор Билл Хагерти.

"Нет. Инфляция и раньше была высокой. То есть до начала военных действий на территории Украины", - ответил Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы.

А это очевидно разрушает основную концепцию администрации Байдена, что виной всему - президент другого государства. И всё больше американцев относятся к таким заявлениям скептически. Рейтинг действующего главы Белого дома - в отличие от цен на бензин - с каждым днём опускается всё ниже.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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