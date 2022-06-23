В Британии усиливают меры безопасности из-за полиомиелита

Медработники получили экстренный протокол для оперативного определения симптомов болезни

В Великобритании введён режим ЧП национального масштаба в связи с угрозой распространения полиомиелита. Образцы опасного вируса обнаружили в сточных водах. Учёные предполагают, что он уже передаётся внутри одного из лондонских районов, пока бессимптомно, но не исключают вспышки среди непривитых.

Рутинная проверка на заводе по очистке сточных вод в восточном Лондоне дала неожиданный и пугающий результат. Пять месяцев подряд там находят следы полиовируса. Он вызывает страшную болезнь, которая поражает нервную систему и может привести к частичному или полному параличу. В Великобритании об инфекции почти забыли. Последний незавозной случай зафиксирован почти 40 лет назад. В 2004 году власти королевства объявили о полном искоренении вируса. С тех пор его следы находили в сточных водах от одного до трёх раз в год. Опасности это не представляло. Но последний случай стал исключением. Британские санитарные власти объявили ЧП национального масштаба.

"Происходящее - серьёзный повод для беспокойства. Боюсь, вирус может распространиться. Образцы генетически связаны друг с другом. У нас есть серьёзные основания полагать, что возбудитель распространяется внутри какого-то сообщества, скорее всего, среди родственников", - заявил Адам Финн, профессор, декан факультета педиатрии университета Бристоля.

Вирус легко передаётся и в первую очередь поражает детей до пяти лет. Заразиться можно, например, не помыв руки после туалета. Лекарства от полиомиелита не существует. Единственный эффективный способ защиты - иммунизация. В Британии уже много лет прививают "убитой" вакциной. А вот в Пакистане и Афганистане используют "живой" препарат. Выходцы из этих стран - частые гости в Соединённом королевстве.

"Что произойдёт, если кто-то, недавно привитый "живой" вакциной, вернётся сюда? Сам носитель не заболеет, но вирус окажется в воде, может мутировать и заражать других людей", - говорит Ашиш Джоши, медицинский обозреватель.

Но только тех, кто не привит или прошёл неполный курс иммунизации. В районе, где обнаружен вирус, живёт около четырёх миллионов человек. Там, как и во всём Лондоне, уровень вакцинации ниже общенационального - около девяноста процентов. Большая часть населения вне опасности. Но для остальных полиомиелит представляет серьёзную угрозу.

"Мы хотим донести до всех, что можно предотвратить саму возможность заражения. Убедитесь, что вы и члены вашей семьи защищены. Кто не привился - срочно пройдите полный курс", - призвал Мэри Рэмси, глава департамента иммунизации Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании.

Британский Минздрав взял ситуацию под особый контроль. Медработники получили экстренный протокол для оперативного определения симптомов болезни. Если ситуацию не получится нормализовать, власти повысят уровень ЧП и проведут вакцинацию целых групп населения.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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