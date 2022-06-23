Во Владивосток после учений вернулись корабли Тихоокеанского флота

Активная фаза учений заняла семь дней, но в море экипажи 40 боевых кораблей находились более месяца

Во Владивосток после масштабных учений вернулись корабли Тихоокеанского флота. В море они находились более месяца. Все задачи отработаны - ракетные и артиллерийские стрельбы, отражение атак условного противника.

Три корвета и два корабля швартуются у родных берегов. Группировка сил Тихоокеанского флота прибыла во Владивосток после учений в дальней морской зоне. За время похода экипажи отработали более трехсот тактических упражнений.

Обнаружить подлодку условного противника - одна из задач, которая стояла перед моряками. Современные субмарины на глубине двигаются практически беззвучно благодаря современным системам шумоподавления. Поэтому определить их местоположение - непростая задача. Охоту на цель вели не только с воды, но и с воздуха.

Более 20 единиц техники морской авиации взаимодействовали с кораблями. Самолеты и вертолеты сначала визуально обследовали территорию. Затем устанавливали оборудование, которое способно обнаружить подлодки и на больших глубинах.

"Дальняя авиация сбрасывала буи, вертолеты производили постановку гидроакустических антенн, мы со своей стороны отрабатывали действия операторов и проводили поиск подводной лодки. Считаю, что задачи были выполнены, действия экипажа слаженные. Получен полезный опыт при использовании технических средств", - заявил Владимир Магеллан, старшина команды радиоэлектронной борьбы корвета "Совершенный".

Ежедневно экипажи проводили ракетные и артиллерийские стрельбы по предполагаемым надводным и воздушным целям. По одной из легенд, необходимо было обнаружить бомбардировщик условного противника и отразить его атаку: с воздуха и моря.

Активная фаза учений заняла семь дней. Но в море экипажи сорока боевых кораблей находились более месяца. Выполнять задачи приходилось в непростых погодных условиях.

"Попадали не раз в качку, и температуры были высокие, потому что под конец похода мы спускались южнее, была высокая влажность, большие температуры, тропики все-таки", - рассказал Павел Ардашев, заместитель командира корабля по военно-политической работе, капитан третьего ранга.

После прихода во Владивосток моряков-тихоокеанцев ждет небольшой отдых. Но уже в сентябре - новый поход и новые задачи - на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022".

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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