Рейтинг Байдена снижается четыре недели подряд

Для демократов это тревожный сигнал

Как показал совместный опрос агентства Reuters и Ipsos, на который ссылается РИА "Новости", рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился до 36%, обновив антирекорд.

"Рейтинг одобрения президента Байдена падает четвертую неделю подряд, достигнув 36% - самого низкого результата, в последний раз фиксировавшегося в мае", - говорится в исследовании.

Уточняется, что ниже 50% рейтинг Байдена остается с августа.

Эксперты отмечают, что происходящее является тревожным знаком для демократической партии в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

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