На саммите ЕС обсудят украинский вопрос

Ранее Еврокомиссия рекомендовала поддержать стремление Киева в ЕС

В Брюсселе стартует саммит, на котором обсудят вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Ранее Еврокомиссия рекомендовала поддержать стремление Киева в ЕС.

Также ожидается, что на встрече определят перспективы Молдавии и Грузии. Заявки на членство Кишинёв и Тбилиси направили ещё в марте. Однако предоставление статуса ничего не меняет. Даже в случае положительного ответа вступление в союз может занять долгие годы, так как странам необходимо выполнить ряд условий. Например, Турция является кандидатом уже больше 20 лет, но до сих пор не вошла в Европейский союз.

В повестке саммита и другие темы: предоставление военной помощи Киеву, продовольственный кризис и вопросы, связанные с энергетикой и газом.

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