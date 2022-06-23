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Собянин рассказал об открытии нового флагманского центра "Мои документы"

11:19
  • четверг
  • 23 июня 2022

Он станет восьмым в столице

В Западном административном округе Москвы откроется новый флагманский центр "Мои документы" — восьмой подобный центр в столице. Об этом в четверг, 23 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Во всех поликлиниках Москвы появились администраторы центров "Мои документы"

Как написал градоначальник на своей странице в соцсети "ВКонтакте", новый центр будет расположен в ТРЦ "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице. В новом центре будет более 60 окон приема.

Посетители центра "Мои документы" смогут получить все популярные дополнительные сервисы, там разместятся медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро, фотоателье и кафе.

Центр госуслуг Коньково будет перенесен в ТЦ "Беляево" на улице Миклухо-Маклая. Площадь МФЦ увеличится в полтора раза, появится комфортная зона ожидания и современный диагностический комплекс, рассказал Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что центр госуслуг "Мои документы" района Марьино открылся по новому адресу. Теперь офис расположен на ул. Люблинская, дом 100, в здании торгово-развлекательного центра "Фэнтази парк".

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МФЦ "Мои документы"
МФЦ "Мои документы"
"Мои документы"
"Мои документы"
МФЦ "Мои документы"
МФЦ "Мои документы"
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