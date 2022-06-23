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Умер певец Юрий Шатунов

11:05
  • четверг
  • 23 июня 2022

Причиной смерти стал обширный инфаркт

В Москве в ночь на четверг в возрасте 48 лет скончался бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, пишет "Лента.ру" со ссылкой на директора исполнителя Аркадия Кудряшова.
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Уточняется, что причиной смерти стал обширный инфаркт. Шатунов умер в машине скорой помощи.

Юрий Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы "Ласковый май", исполнял такие всенародные хиты, как "Белые розы", "Седая ночь" и "Лето".

Группа "Ласковый май" распалась в 1991 году, когда Шатунов ее покинул. В дальнейшем он занимался своей сольной карьерой.

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