Умер певец Юрий Шатунов

Причиной смерти стал обширный инфаркт

В Москве в ночь на четверг в возрасте 48 лет скончался бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, пишет "Лента.ру" со ссылкой на директора исполнителя Аркадия Кудряшова.

Уточняется, что причиной смерти стал обширный инфаркт. Шатунов умер в машине скорой помощи.

Юрий Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы "Ласковый май", исполнял такие всенародные хиты, как "Белые розы", "Седая ночь" и "Лето".

Группа "Ласковый май" распалась в 1991 году, когда Шатунов ее покинул. В дальнейшем он занимался своей сольной карьерой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"