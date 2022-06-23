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"Не молчи…": каким мы запомним Юрия Шатунова

11:25
  • четверг
  • 23 июня 2022

Певец был самым известным солистом культовой группы "Ласковый май"

Кумир молодежи конца 1980-х и 1990-х годов Юрий Шатунов скончался в 48 лет. Ночью 23 июня у певца остановилось сердце.

Юре Шатунову было всего 13 лет, когда сформировался первый состав группы "Ласковый май" — всего через два года записи ее песен услышит продюсер Андрей Разин и превратит мальчишку в звезду. На пике популярности "Ласковый май" давал по 40 концертов в месяц, а Шатунова в прямом смысле носили на руках. Самые известные хиты группы — "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…", "Тающий снег".

В 1991 году Юрий Шатунов покинул "Ласковый май", группа распалась. Певец после этого отучился на звукорежиссера, провел ряд гастрольных туров, записал несколько сольных альбомов. Последний из них, "Не молчи...", вышел в 2018 году.

В 2015 году на юбилейной церемонии вручения премий "Звуковая дорожка" Юрий Шатунов получил премию за вклад в развитие российского шоу-бизнеса.

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Музыкальная группа "Ласковый май"
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
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