Еще 1202 человек госпитализировали в России с ковидом

Выписано в связи с выздоровлением 3517 пациентов

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1202 человек (на 6,2% меньше по сравнению с 22 июня), передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

"Выписано в связи с выздоровлением 3517 человек, на 6,6% меньше по сравнению с 22 июня. Выявлено 3166 новых случаев COVID-19", - говорится также в сообщении.

За сутки подтверждено 68 летальных исходов.

В Москве суточный прирост по количеству заболевших составил 246, в Санкт-Петербурге - 220, в Московской области - 187.

За все время пандемии в России выявили 18 409 651 случай ковида, умерли 380711 пациентов.

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