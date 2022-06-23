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Еще 1202 человек госпитализировали в России с ковидом

11:25
  • четверг
  • 23 июня 2022

Выписано в связи с выздоровлением 3517 пациентов

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1202 человек (на 6,2% меньше по сравнению с 22 июня), передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.
Минздрав изменил рекомендации по вакцинации от коронавируса

"Выписано в связи с выздоровлением 3517 человек, на 6,6% меньше по сравнению с 22 июня. Выявлено 3166 новых случаев COVID-19", - говорится также в сообщении.

За сутки подтверждено 68 летальных исходов.

В Москве суточный прирост по количеству заболевших составил 246, в Санкт-Петербурге - 220, в Московской области - 187.

За все время пандемии в России выявили 18 409 651 случай ковида, умерли 380711 пациентов.

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