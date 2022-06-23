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Албания посоветовала Украине не питать иллюзий о членстве в ЕС

11:52
  • четверг
  • 23 июня 2022

Тирана остается кандидатом уже девять лет

Премьер-министр Албании Эди Рама выразил надежду на то, что народ Украины не будет питать больших иллюзий относительно перспектив вступления в Евросоюз, поскольку некоторые государств, получив статус кандидатов, остаются в нем долгие годы.
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Это заявление прозвучало незадолго до начала обсуждения евроинтеграции Украины на саммите руководства Евросоюза с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косова.

Политик напомнил, что "Северная Македония — кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания – девять". Однако Болгария блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье. По мнению албанского премьера, это "позор".

При этом Рама подчеркнул, что Албания "приветствует Украину" и идею предоставления ей кандидатского статуса, "это хорошо", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноправными членами Евросоюза должны стать четыре государства: Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония. По словам украинского лидера, эти страны "не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга".

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