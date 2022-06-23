Турция опровергла обвинения Украины в приобретении у России "украденного" зерна

Было проведено расследование

Заявления украинских властей о том, что Турция входит в число стран, покупающих зерно, вывезенное Россией" с территории Украины, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 23 июня, рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул серьезность, с которой в его стране относятся к подобным обвинениям. Было проведено расследование, подтвердившее, что страна происхождения приобретенного зерна — Россия.

Чавушоглу уточнил, что такую проверку может провести любой желающий, купив за 5-6 долларов приложение по отслеживанию судов, доставляющих зерно.

При этом турецкий министр подчеркнул, что Анкара против незаконной продажи украденных украинских товаров на международном рынке и не разрешает их продажу в Турции, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии министерств обороны для урегулирования "зерновой проблемы". Как отметили в Анкаре, с учетом негативного влияния сложившейся ситуации на страны в разных географических регионах, был сделан новый шаг к решению продовольственной проблемы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"