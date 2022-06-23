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ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки

12:07
  • четверг
  • 23 июня 2022

Ранее она была снижена до 9,5%

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин высказался по поводу судьбы ключевой ставки.

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"Мы видим дальнейший потенциал для снижения ставки, но будем смотреть на тему того, как формируются инфляция и инфляционные ожидания", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

В пятницу, 10 июня, регулятор принял решение снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых. На этом уровне показатель находился в феврале до введения западных санкций из-за Украины.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что курс, по мнению регулятора, должен оставаться плавающим. "Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка - мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс", - сказала она.

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