ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки

Ранее она была снижена до 9,5%

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин высказался по поводу судьбы ключевой ставки.

"Мы видим дальнейший потенциал для снижения ставки, но будем смотреть на тему того, как формируются инфляция и инфляционные ожидания", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

В пятницу, 10 июня, регулятор принял решение снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых. На этом уровне показатель находился в феврале до введения западных санкций из-за Украины.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что курс, по мнению регулятора, должен оставаться плавающим. "Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка - мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс", - сказала она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"