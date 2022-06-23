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Фестиваль "Модная столица": на московских бульварах появились люди в исторических костюмах

12:21
  • четверг
  • 23 июня 2022

Москвичей знакомят с модой разных эпох

Организаторы рассказали о программе фестиваля "Модная столица". Площадки будут работать до 26 июня включительно в рамках Московской недели моды. В частности, на девяти московских бульварах и в пяти парках можно познакомиться с модой разных эпох и узнать, что может рассказать платье о великих событиях прошлого.

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На Сретенском бульваре покажут одежду и обычаи Руси после принятия христианства. Также здесь работает фотовыставка берестяных грамот, которые хранятся в музее Великого Новгорода, и экспозиция украшений и щитов.

На Покровском бульваре гостей ждет погружение во времена Московской Руси XVII века, когда была одержана победа над польскими интервентами и началось правление династии Романовых. Тогда в моду вошли украшения, яркая отделка и обилие вышивки.

На Гоголевском бульваре сделали акцент на женской моде начала XIX века. Тогда привлекательным считалось все естественное, а дамы высшего света после победы в Отечественной войне 1812 года стали включать в свои наряды элементы народного стиля.

Об особенностях стилей модерн и ар-деко гости фестиваля узнают на Чистопрудном бульваре. Особую атмосферу прошлого помогут создать фотоателье, шляпная мастерская, ателье модисток и ретроавтомобили.

На Цветном бульваре можно узнать о моде и новых силуэтах, которые появились после революции 1917 года, особенностях кроя и украшений того времени. Посетителей ждут кинопоказы и танцы предвоенных лет. Также можно попробовать свои силы в игре в городки.

Подробности читайте на сайте mos.ru.

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